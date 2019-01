De grootste afgang in 119 jaar dreigt voor Ajax

Lasse Schöne komt te laat om de gelijkmaker van de niet zichtbare Jens Toornstra te voorkomen. Voor Ajax het begin van het einde in De Kuip. Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

ROTTERDAM - Vijf punten goedmaken in vijftien wedstrijden is mathematisch gezien best mogelijk. Toch belooft het demasqué dat Ajax in De Kuip beleefde (6-2 nederlaag) weinig goeds voor de titelaspiraties. Wie het labiele stelletje individualisten uiteindelijk na negentig minuten met gebogen hoofden en staart tussen de benen de spelerstunnel in zag vluchten, weet dat het een hels karwei wordt om deze Ajacieden terug in het zadel te helpen.