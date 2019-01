Mister Ajax beleeft uiterst pijnlijke middag: ’Je ziet dat er geen klik is’

„Ik ben gek geworden voor mijn tv”, zegt mister Ajax, die openlijk zijn vraagtekens zet bij het trainingskamp van Ajax in Florida. „Ajax was in vorm, had gewoon lekker een paar dagen vrij moeten krijgen met de Kerst en het goede gevoel moeten vasthouden. Nu kwamen ze doodvermoeid terug uit Amerika.”

Titel

Toch ziet Swart zeker nog kansen op de landstitel. „Als je PSV ziet spelen, denk ik dat zij ook punten gaan verspelen. Wanneer Ajax het onderlinge duel wint, is het verschil twee punten en dat is te overbruggen.”

Maar dan moet er volgens hem wel snel iets gebeuren. „Je ziet aan alles dat er geen klik is tussen Ten Hag en de spelers, zeker nu. Dat hoor je ook, maar vind ik raar, omdat hij al een jaar trainer is. Erik moet nu echt heel snel het vertrouwen gaan winnen.”

Magallan

De keuze voor Lisandro Magallan vond Swart vreemd. „Je moet het een Zuid-Amerikaan die hier pas een week is, niet aandoen om gelijk de Klassieker in De Kuip te spelen. Al was hij niet de enige slechte verdediger.”

Lees het hele verhaal over Ajax in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van maandag 28 januari