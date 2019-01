’Koning’ Djokovic zet iedereen in zijn schaduw

Novak Djokovic blij met zijn nieuwste trofee. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Twee weken toptennis in Melbourne brachten interessante verrassingen, maar de grote winnaars dragen dezelfde namen als vier maanden geleden bij de US Open. Novak Djokovic en Naomi Osaka zijn de eerste grote kampioenen van dit prille tennisjaar. In hun kielzog laat Telesport nog enkele hoofdrolspelers van de Australian Open de revue passeren.