Ajax-spelers door het stof na afgang in De Kuip

Teleurgestelde en neergeslagen Ajax-spelers reageren na 6-2 tegen Feyenoord.

Matthijs de Ligt

„Het heeft met de bereidheid te maken om te verdedigen. Er liep een aantal spelers van Feyenoord diep, waarna er niet werd meegelopen en zij op doel konden schieten. Dat was voor de winterstop wel anders”, zegt een zwaar teleurgestelde Matthijs de Ligt.

De Amsterdammers pakten na de winterstop in twee competitiewedstrijden slechts één punt en kregen daarnaast ook tien tegentreffers. „We krijgen te makkelijk goals tegen en dat moeten wij echt gaan verbeteren. We hebben lang hoop gehouden, tot de 4-2, maar het is uiteindelijk een afslachting geworden.”

De Ligt schaamt zich voor het slechte optreden van Ajax. „Iedereen is door de mand gevallen. Niemand heeft vandaag de bereidheid getoond te laten zien dat we de Klassieker wilden winnen. En dat is een schande.”

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong werd afgelopen week in één keer de duurste Nederlander ooit. De middenvelder tekende een contract bij FC Barcelona, maar kon niet voorkomen dat Ajax door Feyenoord werd afgedroogd. „We hebben vooral verloren, omdat we hele andere dingen doen dan normaal. Je ziet dat als wij andere dingen doen, we geen team zijn dat even wint.”

Lasse Schöne

„We zijn vernederd en dat mag je als Ajacied niet overkomen. Het was dramatisch slecht”, zegt Schöne, die de score opende tegen Feyenoord. „Je staat zwaar voor lul, iedereen schaamt zich. Dit is een grote klap natuurlijk, dus het zal wel even duren voordat iedereen er weer bij is, want dit doet echt pijn.”

Tegen RTL 7 kan de Deen zijn teleurstelling ook niet verbergen. „Ik heb een paar slechte dagen bij Ajax meegemaakt, maar deze staat wel bovenaan denk ik. We waren heer en meester de eerste twintig minuten, maar we laten Feyenoord volledig in de wedstrijd komen. We hebben ons laten afbluffen.”

Schöne steekt de hand in eigen boezem. „Als het even niet loopt moet je keihard werken en dat hebben wij niet gedaan. Dit is falen. Dan maakt de stand even niet uit, dit gaat om eer. Dit mag ons gewoon niet overkomen.”

Donny van de Beek

„Vooral met druk zetten hebben we gefaald. Het stortte als een kaartenhuis in elkaar”, aldus Van de Beek tegen AT5. „Het is een schande hoe wij ons hebben laten afbluffen. Ik weet niet wat er gebeurde.”

Van de Beek werd na een uur naar de kant gehaald. Boos en vloekend nam hij plaats op de bank bij een tussenstand van 4-2. „We staan zwaar voor lul. Ik schaam mij diep. In de rust hoop je het nog om te keren, maar het gebeurde niet. We verloren veel duels. Het was gemakzuchtig en slecht. Het is een grote klap en het duurt even voordat iedereen er weer bij is. Het doet veel pijn.”

Hakim Ziyech

„Schandalig”, omschrijft Ziyech over het presteren van Ajax tegen Feyenoord. „Het is te makkelijk om de verdediging de schuld te geven. Verdedigen begint voorin, met goed drukzetten en daar hebben wijn in gefaald”, zegt de linkspoot tegen Fox Sports.

Ziyech blijft ondanks de nederlaag wel geloven in de titel. „Daar moet je altijd in blijven geloven. Er zijn nog vijftien wedstrijden te gaan. We moeten nu door en even goed met elkaar zitten. We weten allemaal hoe schandalig dit is.”

Erik ten Hag

„We zijn vandaag afgetroefd. En de manier waarop staat ons totaal niet aan. We hebben niet de weerbaarheid getoond om in de wedstrijd te blijven”, zei Ten Hag, die met ledenogen moest toezien hoe zijn team na de winterstop al de tiende tegengoal incasseerde. ,Dat is de consequentie als je niet gedisciplineerd je verdedigende opdrachten uitvoert. Voetbal is meer dan alleen balbezit, je moet bovenal je verdedigende taken uitvoeren. Er zit iets niet goed en dat gaan wij tegen het licht houden.”

De afwezigheid van linksback Nicolas Tagliafico mag volgens Ten Hag niet het verschil maken tussen een sterk en georganiseerde achterhoede en een verdediging die veel kansen weggeeft. „Het wegvallen van Tagliafico is geen voordeel en je weet dat de fijnafstemming in een topwedstrijd moet kloppen. Maar we moeten ons niet alleen op de verdediging richten. Het functioneren van het totale team speelt een rol. Kom je afspraken niet na dan incasseer je tegengoals. Daar ga ik de ploeg op aanspreken. De discipline moet beter.”

Ten Hag weet wel waar het aan ligt. „We kwamen afspraken en defensieve taken niet na, zo verzuimden we om te schakelen na spelhervattingen en mee te gaan met de ’lopers’ van Feyenoord. Over de titel wil ik het vandaag niet hebben. Ik ben heel chagrijnig door dit resultaat.”

