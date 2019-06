Ferrari trekt klacht tegen tijdstraf Vettel in

Ferrari liet eerder nog weten in beroep te gaan, maar officieel kan er geen klacht worden ingediend bij de FIA tegen een straf die tijdens de race is uitgedeeld. Toch hoopt de Italiaanse renstal nog via een andere mogelijkheid in beroep te gaan.

Als er genoeg nieuw bewijs is, dan mag er binnen veertien dagen na het incident een herziening worden aangevraagd, zo staat in de reglementen. „We zijn op het moment druk bezig met het verzamelen van bewijzen”, zegt Ferrari tegen de BBC.

Vettel kreeg zondag na 48 ronden een tijdstraf van 5 seconden omdat hij volgens de wedstrijdleiding op een gevaarlijke manier terug de baan op kwam nadat hij een stukje over het gras langs het circuit was gereden. Volgens Ferrari had Vettel niet anders kunnen handelen.

Door de straf voor Vettel ging de zege in Canada naar wereldkampioen Lewis Hamilton.