Femke Heemskerk gaat ’uitschakeling’ aanvechten: ’Dit is onmacht’

De zwemster kon zelf door een verplichte quarantaine na een positieve coronatest van haar man niet meedoen aan het kwalificatietoernooi in Rotterdam. Ze raakte het olympische ticket vervolgens kwijt aan Valerie van Roon, die donderdag een snellere tijd noteerde dan zij eerder had gedaan.

„Ik ga het er niet bij laten zitten”, zei Heemskerk bij de NOS. „Dat is wel duidelijk. Dit is onmacht. Ik kan er niets aan doen dat ik niet mag zwemmen. Ik was er klaar voor, dat kan ik je vertellen.”

Swim Cup

De 33-jarige zwemster had zelf vorig jaar bij de Swim Cup in Amsterdam al voldaan aan de olympische limiet op de 50 meter vrij met een tijd van 24,71. Van Roon was met 24,63 net iets sneller.

Heemskerk krijgt geen herkansing in de vorm van een swim-off en verwijt de bond dat die geen rekening houdt met haar omstandigheden. Volgens technisch directeur van de zwembond, André Cats, is er wel degelijk over gesproken en is in de reglementen opgenomen dat er geen uitzonderingsposities zijn. „Wat mij betreft is het duidelijk genoeg geweest”, zei hij.