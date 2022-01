Sven Nys biedt excuses aan voor ’idiote uitspraak’ tijdens WK veldrijden

Premium Wielrennen

Marianne Vos wereldkampioene veldrijden én doorzettingsvermogen

Marianne Vos veroverde zaterdag haar achtste wereldtitel in het veld door in het Amerikaanse Fayetteville (Arkensas) titelverdedigster Lucinda Brand terug te wijzen in de vooraf verwachte sprint-met-twee. Het was voor Vos voor het eerst in acht jaar dat ze weer een regenboogtrui aan mocht trekken na...