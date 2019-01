Willem II-doelman Branderhorst maakt seizoen af bij NEC

De Nijmeegse club uit de eerste divisie had dringend behoefte aan een extra doelman, omdat Norbert Alblas opnieuw lang aan de kant staat. Alblas was op de weg terug van een knieblessure toen hij onlangs tijdens de training een kruisband afscheurde. Hij moet negen tot twaalf maanden revalideren.

Als vervanger kwam NEC uit bij Branderhorst. De 25-jarige Gelderlander fungeerde bij Willem II als reserve achter de Duitser Timon Wellenreuther. Branderhorst kwam afgelopen seizoen nog twintig keer in actie in de eredivisie. Dit seizoen mocht hij in de competitie slechts één keer spelen, vlak voor de winterstop tegen FC Emmen. Wellenreuther was toen disciplinair geschorst door de clubleiding.