De Knegt: ’Bij mannen en vrouwen zijn wij titelfavoriet’

„We zijn bij de elite mannen en vrouwen én de beloften vrouwen titelfavoriet. Bij de andere categorieën zijn we outsiders voor een podiumplek”, laat hij weten.

Van der Poel

De Knegt doelt uiteraard op Mathieu van der Poel bij de elite mannen. De Brabander won vrijwel alle veldritten waar hij aan de start kwam met overmacht. Ook de generale in zijn ’achtertuin’ Hoogerheide, de naar zijn vader vernoemde Grote Prijs Adrie van der Poel, sloot hij zondag winnend af.

Dubbele kanshebber

Bij de elite vrouwen zijn er meer kanshebbers op goud: Marianne Vos won dit seizoen al de wereldbeker en Nederlands kampioene Lucinda Brand won een aantal veldritten met groot machtsvertoon, waaronder de laatste wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide.

Ceylin del Carmen Alvarado is de grote kanshebber op de regenboogtrui bij de beloften, de categorie vrouwen onder 23 jaar.

Parcours

De Knegt is niet erg te spreken over het WK-parcours in Bogense. „Ik vind het niet zo mooi als het eerdere Deense WK in Middelfart (1998) bijvoorbeeld. Daar zat meer hoogteverschil in en werd er ook door het bos gereden. Maar we moeten het er mee doen. Door de kwakkelende weersomstandigheden rond het vriespunt kan het een glad parcours worden, maar zeker ook een licht modderparcours.”

De bondscoach verwacht niet dat dit de uitslag erg zal beïnvloeden, maar kent ook de wetten van een WK. Vorig jaar ging Van der Poel ook als grote favoriet van start bij de mannen op de WK in Valkenburg, maar liet hij zich aftroeven door de Belg Wout van Aert. „Een WK is een aparte wedstrijd, die soms zijn eigen uitslag kent.”