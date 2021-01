Pérez: ‘Na vijf races weet ik hoe snel Max Verstappen is’

,,Ik denk dat Max een van de snelste, zo niet dé snelste coureur is in de Formule 1 op dit moment. Het zal een grote uitdaging worden en dat maakt het ook opwindend. Je kan jezelf alleen vergelijken als je in dezelfde auto zit. Daar kijk ik naar uit”, aldus Pérez, de opvolger van Alexander Albon, in Red Bulls podcast Talking Bull.

Maximale potentieel

Pérez weet waartoe Verstappen in staat is. ,,En na vijf races kan ik je vertellen hoe snel Max daadwerkelijk is, maar ik ben er zeker van dat hij mega-snel en een mega-talentvolle coureur is. Ik kijk ernaar uit om te zorgen dat ik het maximale potentieel uit de auto kan halen.”

De bijna 31-jarige coureur heeft al in de simulator gezeten in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Het Formule 1-seizoen start op 28 maart in Bahrein. Twee weken ervoor staat op hetzelfde circuit de driedaagse test op het programma.