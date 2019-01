Eigenaar Notts County zet club in verkoop na penisfoto-incident

Hardy is een fervent gebruiker van Twitter. Afgelopen weekend wilde hij aan zijn volgers laten zien hoe onverschillig de voetbalwereld kan zijn. Big Alan, zoals zijn bijnaam luidt, plaatste twee screenshots van berichten van een en dezelfde fan. Het eerste bericht wenste de fan de clubeigenaar een fijne kerst toe en in het tweede bericht meldde de fan dat Hardy de club geruïneerd heeft.

Op die tweede foto was niet alleen de tweet van de boze supporter te zien, maar ook een deel van de persoonlijke fotogalerij van Hardy, waarop tevens een foto van zijn penis te aanschouwen was.

Excuses

Hardy verwijderde de foto toen hij erachter kwam en bood direct zijn excuses aan via Twitter. „Vanmorgen verscheen er een ongepaste foto van mij in een van mijn tweets. Dit was een eerlijke fout. Ik heb geprobeerd dit recht te zetten door de foto direct te verwijderen. Ik bied mijn oprechte excuses aan.”

Ⓒ Twitter Alan Hardy

Later bedankt Hardy iedereen die hem in deze tijden gesteund heeft. Het gaat namelijk niet goed met de club sinds dat Big Alan Notts Couty in 2017 overnam. The Magpies staat stijf onderaan in de League Two, het laagst betaalde niveau in Engeland. „Ik wil iedereen bedanken die mij in deze moeilijke tijden steunt. Later vandaag zal ik mijn Twitter-account verwijderen, aangezien ik het beste met de club voor heb”, zegt Hardy in zijn tweede tweet, die overigens zijn account nog niet verwijderd heeft.

Ⓒ Twitter Alan Hardy

Verkoop

Volgens Engelse media is de FA, de Engelse KNVB, een onderzoek gestart naar de zakenman. Niet veel later verschenen er berichten dat Hardy de club in de verkoop heeft gezet. „Na lang te hebben nagedacht heb ik besloten dat ik mijzelf niet langer aan de club kan binden”, zei Hardy die de huidige plaats op de ranglijst niet heeft meegenomen in zijn besluit. „Ook alles wat er is gebeurd omtrent mijn sociale kanalen heeft er niks mee te maken. Ik wilde de club weer in ere herstellen, maar dat is mij in de afgelopen twee jaar niet gelukt. ”