UEFA in rouw na overlijden EK-grondlegger

De Fransman werkte tussen 1956 en 1959 als secretaris-generaal bij de UEFA en hielp in die periode mee om het Europees kampioenschap voor landenploegen op te zetten. Delaunay bracht daarmee het idee van zijn vader Henri in de praktijk.

Henri Delaunay was de eerste secretaris-generaal van de UEFA, die op 15 juni 1954 werd opgericht. Hij overleed ruim een jaar later en werd toen opgevolgd door zijn zoon Pierre. Delaunay junior legde zijn functie neer toen het hoofdkantoor van de UEFA verhuisde van Parijs naar Bern. Zelf ging hij verder als bestuurslid van de Franse voetbalbond.

„Pierre was de drijvende kracht achter de oprichting van het EK, het idee van zijn vader”, zegt Theodore Theodoridis, de huidige secretaris-generaal van de UEFA. „Volgend jaar vieren we op grootse wijze door heel Europa de zestigste verjaardag van het toernooi. Dat wordt een prachtig eerbetoon aan alles waar hij voor stond.” De trofee voor de Europees kampioen is vernoemd naar Henri Delaunay.