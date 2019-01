Rus buigt in eerste ronde Thailand Open

De Westlandse, die via zich via de kwalificaties had geplaatst voor het hoofdschema, boog in Hua Hin in twee sets voor de als achtste geplaatste Oekraïense Dajana Jastremska: 0-6 3-6.

Jastremska was op de Australian Open nog tot de derde ronde doorgedrongen. Daarin verloor ze van de Amerikaanse Serena Williams. Rus strandde in Melbourne in de kwalificaties van het grandslamtoernooi.