Drama voor Rozenstruik in UFC: knock-out na 20 tellen

„Toen hij me uitdaagde, had ik meteen door dat hij niet wist waar hij aan was begonnen”, aldus Ngannou, de nummer twee op de lijst met meeste knockouts (9) in de UFC sinds 2015, in een eerste reactie na de partij. „Hij heeft veel potentie, maar op dit moment is hij nog niet klaar voor mij.”

Rozenstruik vroeg zelf om een partij met Ngannou. Een overwinning had de vechter uit Paramaribo, als zesde geklasseerd, direct richting de top van de zwaarste klasse van de UFC gebracht. Ngannou bezet de tweede positie in de zwaargewichtdivisie, achter kampioen Stipe Miocic en nummer-één-uitdager Daniel Cormier.

Rozenstruik was bezig aan een imponerende start in de UFC. De 32-jarige vechter uit Paramaribo, bijgenaamd Bigi Boy, was sinds zijn entree begin 2019 in vier partijen nog ongeslagen.

„Ik heb echt een perfecte voorbereiding gehad”, stelde Rozenstruik eerder deze week nog in een interview met De Telegraaf. „De coronasituatie heeft mijn kamp niet geïnfecteerd.”

Het evenement in Jacksonville, Florida vond vanwege het virus plaats achter gesloten deuren. Publiek was niet welkom en alle atleten, coachen en ander personeel werden uitvoerig gemonitord en getest in aanloop naar de zaterdagavond.