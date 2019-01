’Ziyech zat in de zak bij Verdonk’

Hakim Ziyech (l) kwam er tegen Calvin Verdonk niet aan te pas. Ⓒ VI Images

Een ontketend Feyenoord liet aartsrivaal Ajax gedesillusioneerd achter in een feestende Kuip (6-2). Voormalig Oranje-international Edo Ophof concludeert dat het grootste verschil hem zat in het collectief. „Bij Feyenoord zag je een enorme teamspirit. Iedereen ging voor elkaar door het vuur, terwijl Ajax als ploeg compleet door het ijs is gezakt”, aldus de rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement.