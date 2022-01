Premium Het beste van De Telegraaf

Darter hoopt eerste stappen richting sportief beter jaar te zetten Slaat Michael van Gerwen in 2022 na droogte van veertien maanden keihard terug?

Het nieuwe seizoen gaat zaterdag voor Michael van Gerwen van start. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Voor Michael van Gerwen staat het nieuwe dartseizoen op het punt van losbarsten. Op The Masters die vrijdag van start gaat in Milton Keynes hoopt Mighty Mike eindelijk weer te laten zien waartoe hij in staat is.