Zege Hekman en Ketellapper-Zielman op Weissensee

De rijder uit de ploeg AB Vakwerk won de wedstrijd over 60 kilometer in de sprint van een groot peloton. Hij duwde zijn schaats net iets eerder over de streep dan Evert Hoolwerf, diens jongere broertje Bart Hoolwerf finishte als derde.

Animator in de race van Evert-Jan Kooiman, die een vluchtpoging zag mislukken. Kooiman verdedigt woensdag zijn titel in de Alternatieve over 200 kilometer. De marathonschaatsers zijn door het uitblijven van lange vorstperiodes in Nederland al jaren aangewezen op het bevroren meer bij Techendorf.

Carla Ketellapper-Zielman won de Grand Prix bij de vrouwen. Ze was na een wedstrijd over 40 kilometer de snelste in de massasprint. Lisa van der Geest sprintte naar de tweede plaats, Maya de Jong werd derde.