Uitslag kwalificatie: alleen Lewis Hamilton binnen halve seconde Max Verstappen

Verstappen was in de drie trainingen ook al de snelste dit weekend. Het was voor het eerst sinds 2014 dat het dominante Mercedes niet de snelste was. Het is ook de eerste keer sinds 2014 dat Mercedes de poleposition niet pakt in de eerste kwalificatie van de eerste Grand Prix.

Verstappen was vrijdag en zaterdag al in goede vorm op het circuit van Sakhir. Tijdens alle drie de trainingen klokte hij ook al de snelste tijd.

De race in Bahrein is de eerste van 23 wedstrijden in 2021. De rode lichten in Sakhir doven zondagmiddag om 17.00 uur.

