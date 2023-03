Premium Het beste van De Telegraaf

Kwartfinale KNVB-beker SC Heerenveen in slecht bezet Abe Lenstra-stadion tegen Feyenoord: ’Veiligheid boven de munten’

Door Renze Lolkema

Kees van Wonderen, trainer van Heerenveen Ⓒ ANP/HH

HEERENVEEN - SC Heerenveen wil woensdag in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Feyenoord (20.00 uur) het gevoel van onrechtvaardigheid wegspelen, waar zaterdag iedereen in het Abe Lenstra-stadion mee kampte. Op dominante wijze RKC wegspelen, maar toch verliezen. „De beker is het leukste wat er is.”