Finale om Spaanse beker verhuist naar Sevilla

De eindstrijd van de huidige editie van het toernooi om de Copa del Rey wordt op 25 mei gespeeld in Estadio Benito Villamarin, de thuishaven van Real Betis die plaats biedt aan 60.000 toeschouwers. Sevilla huisvestte de bekerfinale voor het laatst in 2001.

In de meeste Europese landen wordt de bekerfinale ieder jaar in hetzelfde stadion gespeeld. Zo is De Kuip in Rotterdam al decennialang het decor van de eindstrijd om de KNVB-beker. In Spanje werd de bekerfinale de laatste jaren steeds in het stadion van Atlético Madrid gespeeld. Daarvoor waren Camp Nou in Barcelona, het Mestalla-stadion van Valencia en Estadio Santiago Bernabéu van Real Madrid ook wel eens aan de beurt.

Het toernooi om de Copa del Rey is aanbeland bij de kwartfinales. De stadgenoten Real Betis en Sevilla zijn allebei nog in de race. FC Barcelona won de laatste vier edities.