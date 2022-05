Ajax en PSV azen op Quinten Timber (20)

PSV ziet in hem een welkome aanvulling van het middenveld bij een vertrek van Ibrahim Sangaré en/of Erick Gutierrez, die zeer gewild zijn bij buitenlandse clubs. Wat in het voordeel van Ajax lijkt, is dat Ajax-spelers in het algemeen duurder worden verkocht dan spelers van andere clubs, waardoor een doorverkooppercentage in een overeenkomst met Ajax interessant kan zijn voor FC Utrecht.

Door de vele interesse staat FC Utrecht sterk bij eventuele onderhandelingen en lijkt een top 3-klassering achter Sébastien Haller (12 miljoen euro) en Dries Mertens (8,5 miljoen euro) haalbaar als het gaat om meest lucratieve verkopen van de club uit de Domstad. Timber, die afgelopen zomer transfervrij werd overgenomen van Ajax, ligt bij FC Utrecht nog vast tot medio 2024.

Los van de ontwikkelingen rond Timber ondergaat het middenveld van FC Utrecht deze zomer sowieso een metamorfose. Simon Gustafson en Joris van Overeem vertrekken transfervrij, terwijl Adam Maher op de nominatie staat om een buitenlandse transfer te maken. Met het aantrekken van Taylor Booth (Bayern München), Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles) en het Estse talent Rocco Robert Shein heeft FC Utrecht al ingespeeld op de ontwikkelingen. Shein, die onlangs debuteerde in de hoofdmacht, is gehuurd met een optie tot koop. FC Utrecht heeft beslist die optie te gaan lichten, waardoor Shein tot medio 2025 wordt vastgelegd.