Kramer en Wüst slaan Hamar over richting WK

Schaatsbond KNSB meldt dat zij ,,een andere route kiezen richting de WK Afstanden". Ook Patrick Roest en Antoinette de Jong slaan Hamar over in aanloop naar de wereldkampioenschappen in het Duitse Inzell.

De WK Afstanden, traditiegetrouw het belangrijkste toernooi in de drie niet-olympische schaatsjaren, staan tussen 7 en 10 februari op het programma. Vier dagen eerder wordt er in Hamar geschaatst voor de wereldbeker.

Het ontbreken van grote namen biedt talenten een kans in de selectie voor de vijfde wereldbeker in Hamar. Wesly Dijs, Isabelle van Elst, Elisa Dul en Aveline Hijlkema zullen voor het eerst een wereldbeker schaatsen.

Andere schaatsers die Hamar en Inzell wel combineren ,,kiezen hun afstanden zorgvuldig uit". Zo rijdt Ronald Mulder in Hamar slechts een van de twee 500 meters.