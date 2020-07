Stam drukt De Boer in de problemen

De winnende treffer kwam op naam van Franuel Amaya. Beide teams konden een overwinning goed gebruiken, na een nederlaag in de eerste groepswedstrijd. Alleen de eerste twee teams van de groep, plus de vier beste nummers 3, gaan door naar de knock-outfase van het toernooi.

Voorafgaand aan de ontmoeting tussen de elftallen van Frank de Boer (Atlanta) en Jaap Stam (FC Cincinnati) werd bekend dat Jürgen Locadia en Siem de Jong (beiden FC Cincinnati) niet fit genoeg waren om mee te doen.

Blessures De Jong en Locadia

Vooral voor Siem de Jong was dat jammer, want de middenvelder had in gesprek met De Telegraaf nog zo uitgekeken naar een weerzien met De Boer, met wie hij vier keer landskampioen werd bij Ajax. „Hij is natuurlijk heel belangrijk geweest in mijn loopbaan. We hebben een heel succesvolle periode gehad samen en ik denk ook dat mijn band met Frank altijd goed is geweest.”

De Jong kampt echter met liesklachten, terwijl Locadia last heeft van zijn hamstring. Stam kon daardoor qua Nederlandse inbreng alleen beschikken over Van der Werff. De verdediger ontsnapte kort voor rust aan een strafschop, nadat hij veel te laat was met een tackle en zijn tegenstander onderuit schopte. De scheidsrechter zag er echter niets in. Op dat moment stond het Atlanta van De Boer al met een man minder, want na 26 minuten kreeg de Ier Jake Mulraney zijn tweede gele en dus rode kaart.

Amaya maakt verschil

Met een man meer duurde het tot een kwartier voor tijd tot FC Cincinnati het verschil maakte. Amaya schoot van net buiten de zestien met een gekrulde bal op doel. Atlanta-doelman Brad Kuzan stond iets te ver voor zijn doel en kon er daardoor niet bij: 0-1. Atlanta eindigde diep in blessuretijd ook nog met negen man, omdat Jerome Williams direct rood kreeg voor natrappen.

Voor FC Cincinnati is er door de zege weer van alles mogelijk in de poule, die verder bestaat uit Columbus Crew en New York Red Bulls. Die twee teams spelen vannacht (04.30 uur Nederlandse tijd) nog tegen elkaar en hebben net als de ploeg van Stam drie punten.

Kan De Boer nog door?

Voor De Boer en het puntloze Atlanta hangt plaatsing voor de volgende ronde aan een zijden draadje. Bij een gelijkspel tussen Columbus en NY Red Bulls kunnen zij die teams niet meer achterhalen. Dan zal Atlanta het laatste groepsduel met Colombus in ieder geval moeten winnen om nog tot een van de beste nummers 3 te kunnen behoren.