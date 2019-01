Fortuna haalt Albanese aanvaller Zeka

Zeka trainde op proef al een kleine maand mee bij Fortuna, de huidige nummer tien van de eredivisie. De in Duitsland geboren Albanees voetbalde eerder in Kosovo bij FC Prishtina en in Albanië bij KF Skënderbeu. Lille verhuurde Zeka twee keer aan Portugese clubs, Varzim SC en Leixões SC.

„Toen ik hier op proef was zag ik een ambitieuze club én een ambitieus elftal dat graag aanvallend speelt”, aldus Zeka op de website van Fortuna. „Ik zei meteen tegen mijn zaakwaarnemer dat ik hier héél graag wil spelen. Ik kijk er dan ook naar uit om deel uit te maken van dit team. Ik wil ze helpen om nog hoger op de ranglijst terecht te komen.”