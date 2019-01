Doan met Japan naar finale Azië Cup; opmerkelijke openingsgoal

Doan, die één minuut voor tijd werd gewisseld, was getuige van een opmerkelijke openingsgoal. Bij Iran bleken zo bezig met het bewerken van de scheidsrechter, de Australiër Chris Beath, dat het ze zelfs een goal kostte. Toen Takumi Minamino (Red Bull Salzburg) werd gevloerd op de rand van het strafschopgebied, stormde direct het halve elftal (vijf spelers!) op de arbiter af om zich te beklagen. Wat bleek? Beath had nog niet gefloten en Minamino was razendsnel opgekrabbeld. Waar de Iraniërs verhaal haalden, gaf de Japanse aanvaller een perfecte voorzet op Yuya Osako (Werder Bremen). Zijn vijf belagers kwamen te laat… 1-0.

Waar Doan in de kwartfinale nog een penalty benutte, liet hij de volgende die werd gegeven aan diezelfde Osako. Hij maakte er halverwege de tweede helft 2-0 van, terwijl de Eredivisie-topscorer van vorig jaar, Alireza Jahanbakhsh, via een vrije trap nog dicht bij de 1-1 was namens Iran. Met de 2-0 was elk verzet gebroken. Genki Haraguchi maakte er zelfs nog 3-0 van in blessuretijd.

Doan en Japan treffen vrijdag Qatar of het gastland, de Verenigde Arabische Emiraten, dat verrassend Australië uitschakelde. Zij spelen morgen om 15.00 de andere halve finale tegen elkaar.