Zeelenberg bij grootse presentatie MotoGP-debutant

In het nieuwe MotoGP-team is een belangrijke rol weggelegd voor de Nederlandse teammanager Wilco Zeelenberg. "We willen het beste satellietteam in de MotoGP worden", zei de 52-jarige ex-coureur uit Bleiswijk die de afgelopen twintig jaar voor Yamaha Europe en het fabrieksteam werkte met de coureurs Valentino Rossi, Jorge Lorenzo en Maverick Viñales.

Hem werd gevraagd het nieuwe team van eigenaar Sepang International Circuit te leiden en de twee coureurs Franco Morbidelli en Fabio Quartararo onder zijn hoede te nemen. "Ik heb er lang over nagedacht om dit te gaan doen, maar nu ik hier sta is het voor ons echt een voorrecht om het team in deze ongelooflijke Petronas Twin Towers te presenteren en onze motorfietsen in de definitieve kleurstelling voor 2019 tentoon te stellen", vertelde Zeelenberg die zijn lange ervaring in de motorsport in dienst wil stellen. "Ik ben erg trots op de uitstraling van het project en het werk dat we de afgelopen maanden hebben gedaan. Intussen hebben we een grote groep mensen weten te verzamelen. Van 25 die we al hadden tot 50 nu".

Hij verwees naar het logo van de sponsor en de betekenis van de M1 van de Yamaha-motorfiets. "Het Petronas-logo stelt het najagen van een droom na en de M1 staat voor Mission One. Dat is voor ons een goede combinatie om onze droom te gaan verwerkelijken", vertelde de teammanager. Ook de Nederlanders Torleif Hartelman en Robin Spijkers maken als rijderscoach en monteur deel uit van het nieuwe MotoGP team.

Behalve in de MotoGP komt het SIC-team ook in de Moto2 en Moto3 uit. Teamdirecteur voor alle drie categorieën is de Zweed Johan Stigefelt, een voormalige grandprixcoureur.