’Pechvogel’ Verstappen tiende, pole voor Vettel

In Montréal streden de 20 coureurs voor hun meest gewilde startposities. Tijdens de laatste vrije training kwam Ferrari het beste uit de verf, Max Verstappen kwam er moeilijk aan te pas en verloor veel tijd op de lange rechte stukken ten opzichte van de Italiaanse renstal en de twee mannen van Mercedes.

Op het Circuit Gilles Villeneuve verliep Q1 zonder al te grote verrassingen. De resultaten waren min of meer hetzelfde als na de laatste vrije training.

Domper voor Verstappen

Tijdens de tweede kwalificatieronde raakte Verstappen gefrustreerd. Via de teamradio uitte de Nederlander zijn onvrede: „Ik krijg geen grip op deze banden met al die chicanes.” Dat was overigens niet het enige wat Verstappen dwarszat. „Ongelooflijk. Zoveel auto’s!”, zei de Limburger geïrriteerd.

Nog voor het einde van Q2 bevond Verstappen zich in de eliminatiezone. Hij ging terug naar binnen en wachtte totdat het wat rustiger werd op het circuit. Achteraf geen goede zet. Op de valreep parkeerde Kevin Magnussen zijn auto in Wall of Champions, waarna direct de rode vlag wapperde. Verstappen kon zijn rondje daardoor niet afmaken en moet zondag vanaf de tiende plaats starten, een plekje hoger dan verwacht, aangezien Carlos Sainz nog een straf kreeg.

De zwaar beschadigde bolide van Kevin Magnussen Ⓒ BSR Agency

Pole position

Nadat de kwalificatie even werd stilgelegd gingen de tien overgebleven coureurs weer verder. Net zoals in Q1 en Q2 liet Ferrari zien over een krachtige motor te beschikken. Vooral op de lange rechte stukken, de ’long run pace’, behaalde de Italiaanse renstal grote winst ten opzichte van de concurrentie.

Pole position ging uiteindelijk naar Vettel. Het betekent pas de tweede pole voor Ferrari dit seizoen en de eerste voor de Duitser sinds Hockenheim (juli 2018). Lewis Hamilton start vanaf plaats twee. Charles Leclerc werd derde.