Elia trefzeker voor winnend Basaksehir

De vleugelaanvaller kwam in de competitiewedstrijd tegen Kasimpasa in de 73e minuut in het veld en maakte elf minuten later de 2-0, wat ook de eindstand was.

De oud-Feyenoorder kreeg een lange lage voorzet van de Bosniër Edin Visca voor zijn voeten. Met een behendig stiftje verschalkte hij Ramazan Köse, de doelman van Kasimpasa. Visca had Basaksehir in de 42e minuut op voorsprong gezet.

Istanbul Basaksehir is de koploper van de Turkse Süper Lig. Na negentien wedstrijden heeft de club van Elia 41 punten verzameld, zes meer dan achtervolger Galatasaray.

Donald scoort

Mitchell Donald slaagde er ondanks een treffer voor Yeni Malatyaspor niet in om Fenerbahçe punten afhandig te maken. De voormalig speler van onder meer Ajax, Roda JC en Willem II zorgde voor de 2-2 in een duel dat Yeni Malatyaspor uiteindelijk met 3-2 verloor.