’Dan moeten Hari en Gerges vier jaar geschorst worden’

Dat zegt Herman Ram, de voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit, maandag bij Nieuwsuur. „Wij vinden dat hier een sanctie moet worden opgelegd en die moet worden uitgediend”, aldus Ram. „En dat zou wat ons betreft vier jaar moeten zijn. Maar dat is aan de tuchtrechter, niet aan ons.”

Nieuwsuur meldde maandagmiddag dat in de urine van Hari en Gerges vorig jaar verboden middelen zijn aangetroffen. Promotor Glory en de sporters zelf willen niet ingaan op specifieke, lopende zaken.

Waarschuwen

„Ik mag hopen dat de professionele sporters - en daar hebben we het over - in ieder geval worden bijgestaan door begeleiders en hun staf. Zij moeten hen voor dit soort dingen waarschuwen, als ze het zelf al niet weten”, zegt Henk van Aller - secretaris van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) - waar de zaken volgens Nieuwsuur liggen.

Het televisieprogramma bericht dat een brief van het Londense advocatenkantoor Morgan Sports Law al op 18 december bij het ISR binnenkwam. Het advocatenkantoor is gespecialiseerd in het aanvechten van beschuldigingen van dopinggebruik. Volgens Nieuwsuur zou Glory het kantoor hebben ingehuurd.