United loot weer ontzettend zwaar in FA Cup

De ’Mancunians’ treffen in de vijfde ronde Chelsea in Londen. De wedstrijd op Stamford Bridge is een herhaling van de finale van de FA Cup van vorig jaar. Destijds wonnen de ’Blues’ op Wembley met 1-0.

United kent een opleving in de competitie sinds het vertrek van trainer José Mourinho en het aanstellen van Ole Gunnar Solskjaer. Alle acht wedstrijden met de Noorse coach aan het roer eindigden in een overwinning voor United.

In de vierde ronde trof United Arsenal. De lastige uitwedstrijd werd vrijdag met 3-1 gewonnen.

