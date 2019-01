Dijks krijgt Mihajlovic als coach bij Bologna

De Italiaanse club, waar verdediger Mitchell Dijks speelt, verkeert in degradatienood en ontsloeg maandag Inzaghi. Bologna verloor zondag op ontluisterende wijze van laagvlieger Frosinone.

De ’Bolognesi’ kregen een vroege rode kaart, waarna Frosinone uitliep naar een 0-4 overwinning. Bologna staat derde van onderen in de Serie A met 14 punten, eentje meer dan Frosinone.

Mihajlovic is bekend in Bologna. In het seizoen 2008-2009 had hij ook al de leiding over de ploeg en destijds werd hij ontslagen nadat Bologna in de degradatiezone was terechtgekomen.

