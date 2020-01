Bekerduel tussen Fortuna en Feyenoord definitief gestaakt

Halverwege de tweede helft, na 63 minuten bij een 1-1 stand, onderbrak scheidsrechter Kevin Blom het duel. „De spelers hebben redelijk goed zicht, maar mijn assistenten kunnen niet alles goed meer waarnemen”, aldus Blom tegenover Fox Sports. „En dat moet natuurlijk wel om het spel goed te laten verlopen. Dat gaat nu niet. De maximale tijd dat de wedstrijd stil kan liggen, is dertig minuten.”

Doelen niet goed zichtbaar

Maar zo lang hadden Blom en zijn assistenten niet nodig. Na een klein kwartier kwam de arbitrage weer het veld op om een nieuwe blik op de situatie te werpen. Die was niet veel verbeterd. „De beide doelen zijn vanuit de middencirkel niet goed waarneembaar”, zei Blom, waarna hij om even voor half elf de definitieve klap gaf. „We gaan ermee stoppen.”

De kans bestond vooraf al dat de wedstrijd door de dichte mist zou worden afgelast. Om 17.00 uur was er ontzettend slecht zicht in Sittard en ook bij de herkeuring van 19.00 uur wist Blom, die contact had gehad met het KNMI, nog niet of het duel zou kunnen doorgaan.

Televisiekijkers

Volgens de arbiter moest behalve het zicht voor de spelers op het veld ook rekening gehouden worden met de mensen die naar het stadion moesten reizen en met de mensen die de wedstrijd op televisie wilden bekijken. „Dat is voor mij ook een belangrijke overweging”, aldus Blom, die het zicht om 19.45 uur uiteindelijk ’voldoende’ vond. En waar de wedstrijd de eerste 45 minuten nog prima te volgen was, werd het zicht na rust steeds slechter.

Feyenoord ging rusten met een 0-1 voorsprong. Een hoekschop van Orkun Kökcü werd door Amadou Ciss tegen ploeggenoot Clint Essers aangekopt, waarna de bal via diezelfde Ciss in het doel caramboleerde. Maar de Rotterdammers konden na rust nog geen vijf minuten genieten van de gelukkig verkregen voorsprong. Nadat doelman Justin Bijlow eerst nog uitstekend had gered op een inzet van Vitalie Damascan, verschalkte Felix Passlack de keeper met een geplaatst schot van afstand. Het zou het laatste noemenswaardige wapenfeit van de wedstrijd zijn.