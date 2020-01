Doorgaan Fortuna-Feyenoord op de tocht

,,Om 18:00 uur is er in het stadion van Fortuna Sittard een meting of er vanavond kan worden gespeeld. Dit in verband met de dichte mist. We houden jullie op de hoogte”, schrijft Feyenoord op Twitter.

Inmiddels meldt arbiter Kevin Blom dat de situatie om 19.00 uur opnieuw wordt bekeken. ,,Vooralsnog kunnen we voetballen”, schrijft hij op Instagram erbij.