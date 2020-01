Feyenoord gaat ’gewoon’ aftrappen in Sittard

De kans bestond dat de wedstrijd door de dichte mist zou worden afgelast. Om 17.00 uur was er ontzettend slecht zicht in Sittard en ook bij de herkeuring van 19.00 uur wist scheidsrechter Kevin Blom, die contact had gehad met het KNMI, nog niet of het duel zou kunnen doorgaan.

Volgens de arbiter moest behalve het zicht voor de spelers op het veld ook rekening gehouden worden met de mensen die naar het stadion moeten reizen en met de mensen die de wedstrijd op televisie willen zien. „Dat is voor mij ook een belangrijke overweging”, aldus Blom, die het zicht om 19.45 uur uiteindelijk ’voldoende’ vond. „We gaan gewoon lekker voetballen.”