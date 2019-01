Kishna na ADO-rentree: ’Hoe nu verder? Geen idee’

De voormalig aanvaller van Ajax speelde dertig minuten met Jong ADO Den Haag tegen Jong Willem II (1-1) en dat ging naar tevredenheid. „Het werd wel weer eens tijd”, lachte Kishna tegenover Omroep West. „Ik had van tevoren wel wat spanning, maar voor mijn gevoel ging het lekker. Ik ben dus best tevreden.”

Lange weg

Na zijn lange knieblessure was Kishna niet echt bang voor de duels. „Elke wedstrijd kan er wat gebeuren, of je nu geblesseerd geweest bent of niet. Het is een lange weg geweest en het is met ups en downs gegaan, maar het vertrouwen in mijn lichaam is nog niet helemaal terug. Ik moet eerst door een paar stevige duels heen”, zegt de 24-jarige linkspoot.

„En hoe het nu verder gaat? Geen idee eigenlijk”, aldus Kishna. „Ik had me voor afgelopen weekend al aangemeld bij de trainer, maar dat kwam natuurlijk nog te vroeg. We moeten even aankijken hoe de reactie hier op is.”