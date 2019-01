Tiental Go Ahead pakt op valreep punt bij Cambuur

Kevin van Kippersluis zette de club uit Leeuwarden in de 33e minuut op voorsprong en dat leek voor Cambuur lange tijd genoeg voor de zege. Zeker nadat Go Ahead-verdediger Gino Bosz na een domme overtreding in de 62e minuut zijn tweede gele kaart kreeg. Ondanks de numerieke minderheid wisten de Deventenaren er toch nog een punt uit te slepen, nadat Baas een vrije trap die terug kwam van de paal binnen schoot.

Derde plaats

Go Ahead verzuimde door de remise dichter bij FC Twente en FC Den Bosch te komen. De Deventenaren, derde in de Keuken Kampioen Divisie, staan na 22 competitieronden vier punten achter op de tukkers en drie op de ploeg uit Brabant.

RKC Waalwijk is de tweede periode goed begonnen met zes punten uit twee wedstrijden. De Brabanders wonnen met 2-1 bij Jong FC Utrecht. Boy Deul zorgde er eigenhandig voor dat Jong Ajax verloor van zijn werkgever FC Volendam. In Amsterdam werd het 1-3 en de 31-jarige Amsterdammer maakte alle drie de Volendamse doelpunten, waarvan twee uit een strafschop.

Jong PSV wist als enige beloftenploeg wel te winnen maandagavond. Het versloeg FC Dordrecht met 1-3.