Video - ADO-keeper kopieert kunststukje van voorganger

Mike Havekotte, de 23-jarige doelman van de beloften van ADO Den Haag, kopieerde maandagavond het kunststukje van zijn voorganger. Op bezoek bij Jong Willem II keek Jong ADO in de slotfase tegen een 1-0 achterstand aan, toen Havekotte besloot mee naar voren te gaan bij een hoekschop.

Hoogtepunt

En met succes, want Havekotte werkte uit de corner de 1-1 tegen de touwen. De doelman debuteerde vorige week in de Eredivisie toen hij na de rode kaart voor Robert Zwinkels het veld in mocht tegen VVV (2-4 nederlaag), en beleefde nu dus een nieuw hoogtepunt in zijn carrière.