Alaphilippe wint ingekorte rit in Ronde van San Juan

De Franse wielrenner van Deceuninck-Quick-Step was de snelste in de tweede etappe van de Ronde van San Juan in Argentinië.

Vanwege de hitte was de rit, die ging van Chimas naar Peri Lago Punta Negra, ingekort tot 130 kilometer. Alaphilippe ging er op 2700 meter van de eindstreep met twee anderen vandoor, maar hij bleef alleen over. De renner hield uiteindelijk net voldoende voorsprong over op het aanstormende peloton met daarin Peter Sagan. De Slowaak finishte als derde, achter de Italiaan Simone Consonni.

Gaviria

Fernando Gaviria won zondag de eerste rit. De Colombiaan van UAE Emirates blijft leider in het klassement. Alaphilippe volgt op 3 seconden en Consonni op 7. Dinsdag volgt in de Ronde van San Juan een tijdrit.

Alaphilippe behaalde vorig seizoen twaalf overwinningen. Hij won onder meer de Waalse Pijl en de Clasica San Sebastian. Ook schreef Alaphilippe twee ritten in de Tour de France op zijn naam.