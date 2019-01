’Dat De Jong vertrekt, kan irritant zijn voor andere Ajacieden’

„Ik werd geroepen door een vrouwelijke steward met een Feyenoord-jas. Ze schreeuwde: Ruud heb je het gehoord? We hebben Ajax met 6-2 verslagen. Hoe groot is de kans dat je zoiets overkomt? Geweldig, zoals Feyenoord overal leeft”, schrijft de columnist van Telesport dinsdagochtend.

Rijk rekenen

„Bij Ajax rekenden ze zich na de 2-2 van PSV bij FC Emmen alweer rijk met de koppositie in de Eredivisie. Twee wedstrijden later staat Ajax op vijf punten achterstand. Voor mij was die 6-2 een ongelofelijke verrassing na die enerverende eerste helft. Bij rust (3-2) vermoedde ik niet dat de Klassieker al gespeeld was. Vooral omdat Ajax aanvankelijk heer en meester was, maar dan zie je wat één doelpunt kan doen met twee ploegen.”

Gullit wijst naar de transferperikelen bij Ajax, met natuurlijk Frenkie de Jong in de hoofdrol. „Transfergeruchten- en besprekingen zijn niet fijn voor een team, niet voor de desbetreffende speler en het kan irritant zijn voor medespelers. Helemaal voor anderen, die ook op een transfer azen. Die zien Frenkie de Jong vertrekken en zitten zelf nog in de wachtkamer.”

