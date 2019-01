Utrecht overtuigd: Van den Brom is dé droomkandidaat

John van den Brom (r.) schudt de hand van Dick Advocaat, de man die hij gaat opvolgen in de Galgenwaard. Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - FC Utrecht had een lijstje met potentiële opvolgers van Dick Advocaat, maar hoefde nooit in gesprek met de nummers twee, drie en vier. Met topkandidaat John van den Brom (52) was er direct een klik. De Amersfoorter, die nog deze week zijn driejarige contract tekent, moet FC Utrecht ondanks de negende begroting van de Eredivisie een structurele plek in de top-zes bezorgen.