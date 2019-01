Ten Hag scherpt regels aan na blamage

Trainer Erik ten Hag kondigde de dag na de blamage bij Feyenoord (6-2) aan de regels aan te scherpen en eiste dezelfde teamdiscipline als voor de winterstop. Ook de wissel van Donny van de Beek kwam ter sprake. Wat tijdens de afgang in de Kuip namelijk het meeste opviel, was de boosheid van de superloyale middenvelder.

Automatische piloot

De nimmer klagende Van de Beek was zeker niet de slechtst spelende Ajacied en zei zich the day after volgens betrokkenen een makkelijk slachtoffer van Ten Hag te vinden. Het gevoel dat Ten Hag op de automatische piloot wisselt, wordt onderstreept door de statistieken. Van alle spelers die dit seizoen 22 keer of meer in de basis startten, is Van de Beek opvallend vaak het haasje. Bij veertien van zijn 24 basisplaatsen (58,3 procent) werd hij voortijdig gewisseld. Alleen Kasper Dolberg (69,2 procent) en David Neres (59,1) – ook twee jonge, niet met hun vuist op tafel slaande spelers – werden nog vaker naar de kant gehaald.

Aanvoerder Matthijs de Ligt speelde alle dertig wedstrijden in de basis van begin tot einde. Dusan Tadic (15,6 procent), Frenkie de Jong (20,7), Lasse Schöne (28,6) en Hakim Ziyech (28,6) hoeven zich ook veel minder zorgen te maken dan Van de Beek dat het bord met hun rugnummer erop omhooggaat.