Rolex voor Van der Zande: ’Zelfs Alonso klonk angstig’

Renger van der Zande is als een kind zo blij. Datzelfde geldt voor Fernando Alonso (l.) en zijn vaste teamgenoot Jordan Taylor. Ⓒ Jamey Price

AMSTERDAM - Renger van der Zande kan zijn geluk niet op. De autocoureur (32) is na de overwinning in de 24 uur van Daytona niet alleen een prestigieuze titel, maar ook een Rolex-horloge rijker. De barre weersomstandigheden zorgden in Florida voor een historische triomf met vaste teamgenoot Jordan Taylor, Kamui Kobayashi én tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Fernando Alonso.