Keuze Van den Brom trendbreuk bij Domstedelingen

Erwin Koeman was in 2011 de uitzondering, maar Frans Adelaar, Foeke Booy, Willem van Hanegem, Ton du Chatinier, Jan Wouters, Rob Alflen, Erik ten Hag, Jean-Paul de Jong, interim-trainer Marinus Dijkhuizen en de huidige trainer Dick Advocaat speelden korte of langere tijd in het rood-wit.

FC Utrecht en Van den Brom praten de komende weken verder over de invulling van zijn trainersstaf. Daarin is in principe plaats voor Rick Kruys, die nu al tot volle tevredenheid Dick Advocaat assisteert. Kruys is in het bezit van een doorlopend contract. Het is aannemelijk dat Van den Brom een eigen assistent meeneemt.

