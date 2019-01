Topzwemmer Sun laat buisje bloed kapot slaan

De 27-jarige Sun kwam in 2014 al eerder in opspraak. In dat jaar miste hij eerst een onaangekondigde dopingcontrole. Later werden in zijn urine sporen van een verboden stimulerend middel aangetroffen. De Chinees verschool zich achter het excuus dat hij medicijnen had ingenomen tegen hartklachten.

Ditmaal is de zwemmer in een lastig parket gekomen nadat de Britse Sunday Times het incident naar buiten bracht. Volgens de goed ingevoerde krant gaf Sun de opdracht aan een van begeleiders om een eerder die dag afgenomen buisje met bloed te vernietigen. Ook zou Sun niet volgens de regels hebben meegewerkt aan de urinecontrole die op het bloedonderzoek volgde. Hij zou zich eerst aan de controleurs hebben onttrokken en deze vervolgens buiten de deur hebben gezet.

Na het incident schakelde Sun de hulp in van het hoofd van het anti-dopingcentrum van de stad Zhejiang. Deze zou in een e-mail aan wereldzwembond FINA hebben laten weten dat de test ongeldig was, omdat een van de controleurs in zijn optiek niet bevoegd was. De FINA stelde daarop, zonder nader onderzoek, Sun in het gelijk.

Met het uitlekken van het incident is de FINA in een lastig parket gebracht. Wereld Anti Doping Agentschap WADA heeft zich over de zaak ontfermd en pleit voor een levenslange schorsing voor Sun.