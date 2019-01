Verhoeven zwijgt over ’dopingzondaar’ Hari

Badr Hari, Hesdy Gerges en Mladen Brestovac worden in verband gebracht met het gebruik van verboden middelen. Met de eerder betrapte Ismael Lazaar staat de teller van oud-opponenten van Verhoeven die in verband gebracht zijn met doping nu op vier.

„Het staat buiten kijf dat Rico zich ver bij doping vandaan wil houden en ook altijd heeft gehouden”, aldus het management van de Glory-kampioen in het zwaargewicht. „Hij staat voor een schone sport en heeft daarom ook vaak bij Glory aangegeven totaal geen problemen te hebben met welke vorm van dopingcontrole dan ook. Rico heeft zijn volledige leven erop ingericht om de topatleet te kunnen zijn die hij is en lang wil blijven. Daar werkt hij keihard voor en hij wil dat ook niet te grabbel gooien door middel van welk stimulerend middel dan ook. Wat anderen doen, weet hij niet. Hij wordt zelf altijd gecontroleerd en dat mag zo blijven. Het systeem zou sluitend moeten zijn voor iedereen. Dat zie je ook in andere sporten terug.”

