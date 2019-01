Kompany onzeker van toekomst bij City

,,Hij is een geweldige speler. We missen hem als hij niet meedoet. Kompany is onze aanvoerder en geeft ons op het veld dat beetje extra dat maar weinig verdedigers in de wereld kunnen, maar de realiteit is dat hij in de laatste vijf jaar weinig heeft gespeeld, te weinig'', aldus de Spaanse coach.

De Belgische international is blessuregevoelig, waardoor hij vaak wedstrijden moet overslaan. Die gebrekkige inzet gaat een rol spelen bij de onderhandelingen, weet Guardiola. ,,De club heeft gevoel voor spelers die hier al lang zijn en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het team, maar beslissingen worden niet genomen op basis van sentiment. Er komt een moment dat het voorbij is voor een speler.''

Kompany speelt sinds 2008 voor Manchester City. Hij won zeven prijzen met de club, inclusief drie titels in de Premier League.