’Dopingzondaar’ Gerges bijt fel van zich af

In een uitgebreid bericht op Instagram hekelt hij Jan en alleman. „De media, bepaalde mensen van Glory en de hele overheid zit vol met smerige trucjes waar ik alles vanaf weet. Story of my life. We gaan kijken waar dit weer afloopt uiteindelijk. Ik ben sterk en laat me door niks kapot maken.”

„Ik ben vaker gecheckt in Amerika, China, Japan en altijd clean. Ik vecht één keer in Nederland en word toevallig gepakt op doping omdat de andere vechter ook gepakt wordt.”

„Ik ben nooit geschorst geweest en had alweer 20 wedstrijden kunnen vechten over de hele wereld zonder probleem. Ik heb dan ook recent gewoon gevochten wat normaal absoluut niet mogelijk is als je met doping word gepakt!”, aldus Gerges.