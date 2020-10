Pep Guardiola neemt het op voor bekritiseerde Sergio Agüero

Op beelden was duidelijk te zien dat Agüero zijn hand op de schouder plaatste van Sian Massey-Ellis - de grensrechter in kwestie - nadat zij een inworp toewees aan Arsenal. Het incident begon op social media een eigen leven te leiden.

De Argentijn kreeg bakken met kritiek over zich heen, tot onbegrip van zijn trainer. „Kom op jongens”, zei Guardiola na afloop van de wedstrijd tegen Engelse media. „Sergio is de aardigste persoon die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Zoek toch naar problemen in andere situaties en niet in deze.”

Agüero begon na lang blessureleed weer eens in de basis, maar werd een klein halfuur voor tijd naar de kant gehaald. City won de wedstrijd in eigen huis tegen Arsenal uiteindelijk met een minimaal verschil. Raheem Sterling nam in de 23e minuut de enige treffer van de avond voor zijn rekening. Uit de eerste vier wedstrijden hebben The Citizens zeven punten verzameld.