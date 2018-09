Zonderland maakt indruk bij WK-kwalificaties

Zonderland, olympisch kampioen van Londen, turnde twee combinaties van twee vluchtelementen en oogstte daarmee lof. De 31-jarige Fries liet zien in vorm te raken voor de WK in het Canadese Montreal in oktober.

Op vloer wist Casimir Schmidt zaterdagmiddag in Den Bosch als vierde turner de WK-limiet te halen. Schmidt behaalde een score van 14,525 en bleef daarmee net boven de vastgestelde limiet van 14,433.

Ook de ringen stonden in Den Bosch op het programma. Yuri van Gelder kwam niet in actie. De Brabantse ringenspecialist heeft zich afgemeld bij bondscoach Bram van Bokhoven. Van Gelder is er naar eigen zeggen niet klaar voor en richt zich volledig op het tweede WK-kwalificatiemoment, volgende week.