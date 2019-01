Heerenveen lijft jonge Deen Skovgaard in

Skovgaard maakte in februari 2016 zijn debuut in het betaald voetbal tegen Viborg FF. De Deens jeugdinternational speelde 67 wedstrijden voor Nordsjaelland en scoorde vijf keer. ,,We volgden Andreas al een langere tijd. Hij is een linksbenige verdediger die zowel centraal achterin en op de vleugel uit de voeten kan. We zijn blij dat hij voor ons gekozen heeft'', lichtte technisch manager Gerry Hamstra de aanwinst toe.

